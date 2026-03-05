【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『ぽこ あ ポケモン』発売記念イベントが3月5日に東京・ 表参道スパイラルホールで行われ、松村北斗（SixTONES）、指原莉乃、MAHINA（HANA）、狩野英孝が登壇した。 ■松村北斗、指原莉乃、MAHINA、狩野英孝がメタモンをイメージした紫色の衣装で登場 株式会社ポケモン 代表取締役社長・CEO 石原恒和氏の挨拶ののち、2月16日から公開しているTVCMを上映。その後、TVCMに出