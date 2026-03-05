佐渡市内にある5つの酒蔵が、佐渡金山で発見された酵母を使って日本酒を作りました。5日、関係者が金山にある神社に酒の完成を報告しました。 佐渡酒造協会に加盟する5つの酒蔵は、佐渡金山にある『道遊の割戸』の落ち葉から見つかった酵母を使って日本酒を製造。『佐渡五醸』という共通のブランドで販売します。 5日、道遊の割戸にある高任神社で関係者による完成奉告が行われ5つの酒が供えられました。同じ酵母と佐渡産の