○キクカワ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.41％にあたる5000株(金額で3250万円)を上限に、3月6日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○シスメックス [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.81％にあたる3000万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月6日から9月18日まで。取得した自社株は9月30日付で全て消却する。 ［2026年3月5日］