上越市高田で着々と春の準備が進んでいます。 5日朝の高田城址公園の園内にはまだまだ雪が残っていますが、冬囲いの撤去作業が始まりました。高田は近年 小雪傾向でしたが、今年は年明けからまとまった雪が降りました。 冬囲いはサツキやツツジ・ブロンズ像に施されていますが、今年も目立った雪の被害は無かったそうです。 ■公園管理人 宮粼直樹さん 「観桜会の時期に近づく。無事冬を乗り越えられた安心感があ