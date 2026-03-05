※3月5日、東証グロース市場に上場予定のジェイファーマ [東証Ｇ]は5日、仮条件を発表した。 ●ジェイファーマ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：3月25日 事業内容：SLCトランスポーターをターゲットとした医薬品開発 仮条件：840円～900円 想定発行価格：920円 上場時発行済み株式数：1782万9610株 公募：324万株 オーバ