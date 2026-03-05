緊迫する中東情勢が、新潟にも影響を及ぼし始めています。アメリカとイスラエルによる攻撃に端を発したイラン情勢の悪化により、県内でもガソリン価格が上昇しています。専門家は、戦闘の長期化による影響拡大のおそれを指摘しています。 アメリカのヘグセス国防長官は、イランへの大規模な攻撃を加速させる考えを示しました。遠い中東の戦いが、新潟にも確実に影響を及ぼしています。 ■給油客 「明日から上がるということ