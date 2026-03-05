上富良野町の上富良野岳で３月５日、なだれが発生し台湾出身の男性が巻き込まれました。警察によりますと、男性はバックカントリー中だったということです。「上富良野岳」の標高１３００メートル付近で、５日午前１０時半すぎ「雪崩に巻き込まれた人がいる」と同行者から警察に通報がありました。警察と消防によりますと、なだれにあったのは外国人ら１５人のパーティーで、このうち台湾出身の４４歳の男