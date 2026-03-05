ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#3が、5日に放送される。【写真】「素敵なファミリーですね」結婚19年目の妻との“顔出し”夫婦ショット披露のマギー審司5日の放送では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」を放送。この企画の第3回ゲストとして、マジシャンのマギー審司が登場する。番組スタッフから持ち