異例の“土曜国会”は開かないことで与野党が合意しました。5日午後に開かれた衆議院予算委員会の理事会で、与党側は今週末の7日土曜日と週明けの9日月曜日に新年度予算案について、一般質疑と集中審議を行う当初の提案を取り下げ、改めて9日の月曜日に半日ずつ実施する案を提示しました。野党側は、集中審議の質問時間の9割を配分するよう求め、与野党の合意が成立し、異例の“土曜国会”は開かれないことになりました。与党が目