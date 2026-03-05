日本気象協会によりますと、今年の桜の開花は熊本市で3月23日と予想されています。 【写真を見る】桜とともに「行楽」前線やって来る！ かわいい＆機能的「お弁当グッズ」最新事情桜 お花見に必要になるのが行楽グッズです。RKK熊本放送の渡辺舞音アナウンサーが取材しました。 桜と楽しむ行楽グッズ 最高気温18.7℃まで上がった熊本市中央区。熊本城二の丸広場では、ピクニックを楽しむ園児や小学生などの姿がありま