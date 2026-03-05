南阿蘇村から、ひと足早い春満開の映像が届きました。野外劇場アスペクタで河津桜が咲き誇り、見ごろを迎えています。 約6700本のサクラが植えられている中で、河津桜は2月下旬～3月上旬に開花する早咲きの桜です。今年はあたたかい日が続いたことから、満開までの期間が例年よりも短く、早く見頃を迎えたそうです。花見を楽しむ人の姿も見られました。アスペクタ周辺では、河津桜のほかにも4月中旬まで桜を楽しめるとい