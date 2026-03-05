◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコー韓国（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで1次ラウンドC組の2試合が行われ、チェコは初戦で韓国と対戦。初回1死から2番チェルビンカが中前打でチーム初安打を放つと、ベンチの選手たちは「ペッパーミル」のようなパフォーマンスで喜んだ。前回の2023年大会で侍ジャパンの一員だったラーズ・ヌートバー外野手が導入して話題となった