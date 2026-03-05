【ワシントン＝坂本幸信】米国際貿易裁判所は４日、トランプ米政権が停止した「相互関税」などについて、企業への全額還付の手続きを始めるよう政府側に命じた。巨額の還付を迫られる可能性が高まっているトランプ政権に大きな打撃となる。同日公表された裁判資料と音声記録によると、貿易裁のイートン判事は、米連邦最高裁判所が２月に国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく相互関税などの措置に違法判決を出したことを受