イラン首都テヘランへの攻撃後、煙が立ち上る様子＝5日/Atta Kenare/AFP/Getty Images（CNN）イランの首都テヘランから避難した男性はCNNの取材に対し、今朝も複数の爆発が街を揺らし、多くの住民が脱出すべきか、市内にとどまるべきか分からない状況に置かれていると明らかにした。半国営のタスニム通信はテヘランで4日午前、大きな爆発音が聞こえたと報じた。住民の一人は報復への恐れから匿名でCNNの取材に応じ、「爆撃は東西南