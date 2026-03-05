3月4日、元櫻坂46の渡辺梨加が自身のXとInstagramを更新。自筆の文書とともに長文のメッセージで一般男性との結婚を発表した。《私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました》直筆メッセージでは、お相手は《自分らしさを大切にできる方》だと明かし、《二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたい》と綴った。「同投稿のコメントでは【いつも応援