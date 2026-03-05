川口オートのＧＩ「開設７４周年記念グランプリレース」は５日、予選２日目が行われた。森且行（５２＝川口）は１２Ｒ、２着に入った。先に抜け出した黒川京介を追撃し僅差でのゴール。引けを取らない動きを見せた。「マフラーの取り付けを２回やり直したし、ヘッド周りも点検した。下周りを整備したエンジンもなじんできたのか、粗さと重さが取れてきた。跳ねもタイヤを替えて大丈夫だった」とマシンは上向いている。ただ「最