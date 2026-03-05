ボートレースからつの「第１０回楽天銀行賞」が６日に開幕する。西舘健（４１＝東京）は３２号機が相棒。「自分のやりたいようにペラ叩いた。いい感じはあるけど、ペラ調整をする」とさらに上積みを狙って調整に汗を流す。当地は２０１２年３月以来、実に１４年ぶり。「思い出はほとんどないので、フレッシュな気持ちで」と新たなイメージで臨む。昨年、植竹玲奈、木下虎之輔と２人の弟子を取った。「今までは感覚でやってい