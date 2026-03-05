盆栽を売る名目で「みかじめ料」を受け取ったとして、六代目山口組傘下組織の組長らが逮捕されました。逮捕されたのは、六代目山口組の二次団体「平井一家」の総裁・薄葉暢洋容疑者(68)ら男3人です。警察によりますと、3人は去年12月、豊橋市内で飲食店を経営する男性(80)から、盆栽を販売する名目で、用心棒代として現金3万円を受け取った疑いが持たれています。この店は、数十年前から継続して用心棒代を払っていたとみ