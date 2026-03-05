◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝３月５日、栗東トレセンこのレースを最後に現役を引退、繁殖牝馬入りする予定のビヨンドザヴァレー（牝６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父イスラボニータ）は、追い切り翌日のこの日もダートコースでハッキングを行い、体をほぐした。６日は輸送があるため、これが正真正銘、本当に最後の調教。ここまでの思い出をかみしめるように、調教後に厩舎周りをゆ