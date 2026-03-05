メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が叡王戦の挑戦者を決めるトーナメントで敗退し、年内の八冠復帰はなくなりました。 今期の叡王戦の挑戦者を決めるトーナメントは5日、関西将棋会館で準決勝が行われ、藤井聡太六冠と永瀬拓矢九段が対戦しました。 対局は藤井六冠が107手で投了し敗れました。 叡王返り咲きを目指していた藤井六冠は今期の叡王戦に挑戦できる可能性が消滅し、年内の八冠復