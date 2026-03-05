チェコ―韓国戦野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕。東京ドームではプールCのチェコ―韓国戦が行われた。初回、韓国は5番のムン・ボギョン内野手が先制となる満塁ホームランを放った。いきなりの豪快弾に、球場は騒然となった。3大会連続で1次ラウンド敗退中の韓国が、いきなり大きなリードを奪った。初回、チェコの先発パディシャークを攻めたて、ヒットと2四球で1死満塁のチャンス。ここでムン・ボ