格闘家でBreakingDownのCEOでもある朝倉未来が、YouTubeチャンネル「U-NEXT格闘技公式」の動画に出演し、7日に行われる『RIZIN.52』（U-NEXT PPVで全試合ライブ配信）のメインイベントの「秋元強真vs.パッチー・ミックス」について分析した。驚異的なスピードで成長を続ける秋元の実力と、今後の展望について語っている。【動画】朝倉未来が徹底解剖！秋元強真vs.パッチー・ミックス、グスタボvs.桜庭大世まず朝倉は、自身の近