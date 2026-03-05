ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”の三浦璃来（24）が、出身地である兵庫・宝塚市に凱旋。現地での会見の様子が3日にMBSの公式YouTubeチャンネル『MBS NEWS』でノーカット公開された。【写真】「ショートとフリーの目標点数」の背番号付きユニフォームでドラゴンズの始球式に登場した三浦璃来＆木原龍一※2023年会見では競技や家族、“地元トーク”などが繰り広