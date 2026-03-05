スノーボードのワールドカップ（W杯）でハーフパイプ第6戦（札幌市ばんけい）の主催者は5日、男女予選の実施を予定していた7日に悪天候が予想されるため、1日前倒しして6日に行うと発表した。決勝は予定通り8日に行う見込み。スノーボードW杯の日本開催は2016年2月以来10年ぶりとなる。ミラノ・コルティナ冬季五輪で男子覇者の戸塚優斗（ヨネックス）や銅メダルの山田琉聖（チームJWSC）、女子で銅メダルの小野光希（バートン