◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国―チェコ（2026年3月5日東京D）韓国は5日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組でチェコと対戦（東京ドーム）。初回に5番の文保景（25＝ムン・ボギョン）内野手が満塁弾を放ち先制した。初回にいきなり豪快な一発が飛び出し、韓国がド派手に先制に成功した。まずは1番の金倒永（キム・ドヨン）が四球で出塁。2番ジョーンズがアウトになったものの、3番の李政厚