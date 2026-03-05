競輪を統括するＪＫＡは５日、２０２６年度の競輪ワールドシリーズおよびＧ３・ワールドサイクリスト支援競輪（８月６〜８日・和歌山）に出走する外国人選手を発表した。男子はハリー・ラブレイセン（２９＝オランダ）、マシュー・リチャードソン（２７＝英国）、ジョセフ・トルーマン（２９＝英国）の３人。ラブレイセンはパリ五輪でケイリン、スプリント、チームスプリントの３冠に輝いた現役最強選手で日本の競輪には初出場