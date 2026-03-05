ASIAN KUNG-FU GENERATIONの新曲「スキンズ」が、4月2日より放送を開始するTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールのオープニングテーマに決定。また、同楽曲がシングルCDとして5月27日にリリースされる。 （関連：【映像あり】ASIAN KUNG-FU GENERATION、新曲「スキンズ」使用のTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』新メインPV） 同アニメは、2019年7月に第1期『Dr.STONE』の放送がスタ&#12