ジンエアーは、韓国国内線と国際線で「毎月MY得」を3月5日から11日まで開催している。運賃が最大10％が割引となる。搭乗期間は3月5日から10月24日までで、韓国国内線は6月30日まで。一部の日は対象外となる。プロモーションコードは「MAEJIN2603」。日本語のウェブサイトから日本円で購入する場合に限り、運賃は一部の「フレックス」から「スーパーロー」運賃が対象となる。会員限定で、割引は自動的に適用される。