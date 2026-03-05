auじぶん銀行は、「国内外貨建て送金サービス」の提供を開始した。対象は、「米ドル」「ユーロ」「豪ドル」の3通貨。 「国内外貨建て送金サービス」では、同行の外貨普通預金から、日本国内に本店をおく金融機関の本人名義の口座、生命保険会社または証券会社の名義の口座に、外貨建ての送金ができる。海外への送金には非対応。 1日あたり3件、1件あたり3000万円相当額が限度となり、最短で翌営