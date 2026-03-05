LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」の「ホームタブ」をリニューアルした。新しいホームタブは、「LINE」バージョン26.2.0以上の一部ユーザーから提供を開始し順次拡大していく。 今回のリニューアルで、従来の友だちリストなどの機能を持つ「アクティビティ」エリアと、ニュースやSNS投稿を表示する「コンテンツ」エリアの2層構造となる。