OpenStreetとモビリティプラットフォームは、青山商事が展開する「洋服の青山」の9店舗にシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」のステーションを2月に設置した。 新たに設置されたのは、広島緑井店（広島市）、横浜東寺尾店（横浜市）、川口末広店（川口市）などの9店舗。各店舗には8台～14台程度の駐輪スペースが確保される。 利用者はスマートフォンアプリ「HELLO CYCLIN