LINEヤフーは、毎日新聞社やMBSと共同で、3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会の全31試合を無料ライブ配信する。スポーツ総合サイト「スポーツナビ」内の「センバツLIVE!」で視聴できる。 「センバツLIVE!」は、毎日新聞社とMBSが2016年に共同で開始した大会公式サービス。MBSによるハイライトや見逃し動画と、毎日新聞社による速報や深掘りニュースなどが提供される。 配信ス