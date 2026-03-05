県と佐世保市が川棚町で進める石木ダム建設事業を巡り、平田新知事が移転に協力した元住民と初めて面会しました。 元住民からはダムの早期完成を求める声が上がりました。 石木ダムの建設工事が進む川棚町を訪れた平田新知事。 事業に協力して家屋や土地を提供した10世帯10人の元住民と面会しました。 （平田 新知事） 「(皆さんは)大変重い決断をして事業に協力していただいた方々だ。事業の推進にあた