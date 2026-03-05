5日(木)も寒さが続き、にわか雨やにわか雪がありました。さて、6日(金)はゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。 ◆6日(金)午前9時の予想天気図 日本海の低気圧が発達しながら東に進んでくるでしょう。県内の午前は各地で日差しが届きますが、午後は雲が厚くなり傘が必要なところもありそうです。 また、低気圧が近づく夜は沿岸部を中心に風が強まるでしょう。 ◆6日(金)の天気の移り変わり 朝6時は多少雲が広がる程