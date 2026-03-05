NTTデータ経営研究所とNTTドコモビジネスXは20代〜60代の男女1045人を対象に「環境・森林保全に関する取り組みについての価格受容性調査」を実施した（調査期間：2025年10月2日〜10月9日、調査方法：非公開型インターネットアンケート（NTTコム リサーチ クローズド調査）、調査対象：20歳以上の男女、調査機関：NTTデータ経営研究所 社会・環境システム戦略コンサルティングユニット・NTTドコモビジネスX、有効回答者数：1045人（