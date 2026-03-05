信頼回復に向け、小林製薬が新たな研究開発拠点を公開しました。３月５日、公開された小林製薬の「彩都ものづくりラボ」。研究開発と製造・品質安全保証の３つの部門を統合した拠点で、仕切りがない開かれた実験スペースや、大学や研究機関などと共同で実験が行える部屋など、人の交流を生み出す作りが特徴だということです。また、紅麹関連サプリをめぐる健康被害を踏まえて、社内連携を強化し、信頼回復を目指す狙いもある