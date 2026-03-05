トーラクは、カップマルシェシリーズ3品を3月9日から発売する。その季節に楽しみたい、特別な産地や品種の野菜や果物を売っているマルシェ。カップマルシェとは、そんなマルシェで売られているようなこだわり素材のおいしさをぎゅーっとカップに詰めたスイーツとなっている。素材の良さを存分に生かし、丁寧に作り上げたおいしさを楽しんでほしいとのこと。カップマルシェでは、厳選された産地や品種のこだわり素材を使用している