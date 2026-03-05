ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【飲料類】をご紹介する。「水・ミネラルウォーター」のランキング（月別、26年3月2日夜参照）より、トップ5だ。【5位】宮崎県 小林市「【ミネラルたっぷり天然水】ラベルのない細野の天然水 555ml×24本」4000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】＼シリカ含有量世界トップクラス／細野の天然水にラベルレスが登場！約50年の歳月を経て自噴した天然水を加熱殺菌以外は手を加えずに