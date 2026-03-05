ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、「じっくりコトコト 感動（かんどう）コーンポタージュ」「じっくりコトコト 旨深（うまぶか）クラムチャウダー風」「じっくりコトコト 濃醇（のうじゅん）海老のビスク」「じっくりコトコト 甘熟（かんじゅく）かぼちゃポタージュ」を、3月9日から発売する。同社は1980年にスープ市場へ参入して以来、これまで常に“より良いスープ”を目指すという想いを込めて、味わい、技術、形態のすべて