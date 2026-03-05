「高たんぱくヨーグルト スキル プレーン砂糖不使用」ニッポンハムグループの日本ルナは、健康志向・たんぱく質需要が高まる中、ジム・トレーニングユーザーにおすすめの「高たんぱくヨーグルト スキル プレーン砂糖不使用」を3月9日から全国の量販店、コンビニエンスストアなどで発売する。近年、健康志向や筋力向上へのニーズの高まりを受け、高たんぱく（「高たんぱく」とは、たんぱく質8.5g以上／100kcalのもの（食品表示基準