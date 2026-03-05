陸上男子長距離の田沢廉が５日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。田沢は「いつも応援してくださっている皆様へ私事ではありますが、この度一般女性と結婚致しました」と報告。「彼女はここ数年の苦しい時期も、明るく、ポジティブに応援し続けてくれました。この支えがあったからこそ、自分も前を向いて取り組むことができました」とつづった。「陸上もより一層頑張ってまいりますのでこれからも応援の程よ