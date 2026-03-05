「最強開運日」といわれる５日、芸能人やアナウンサーらが続々と結婚を発表している。この日は「天赦日」「一粒万倍日」「寅の日」「大安」が重なる四重吉日と言われ、金運、仕事運、人間関係などがうまくいく、超開運日。一部ではこの４つが重なる日は、次は２０３２年４月２日と言われ、６年後となる。こんな最強の日に結婚を発表したのがももいろクローバーＺの佐々木彩夏。公式サイトで「こうして人生の節目を迎えられる