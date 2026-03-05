日本生命は、4月2日から、ニッセイみらいのカタチ「治療サポート保険“ぴたほ”」（以下「同商品」）を発売する。同商品は、治療実態に合った保障を提供する医療保険。診療報酬点数に連動した給付によって、傷病や治療内容に応じて保障する。また、従来の先進医療に加え、新たに患者申出療養を保障するとともに、発症時から退院後までをサポートするサービスを提供することで、商品・サービス一体で生活者に安心してより良い治療を