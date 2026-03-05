ディレクターが1人取材で“ハートフル”を探す、CBCテレビの異色ドキュメンタリー番組『ハートフルワールド』の新作「岐阜・笠松刑務所編」が、7日深夜0時58分〜1時28分（CBCローカルエリア）に放送される。【動画】「どういった罪で入られてるんですか？」…『ハートフルワールド』岐阜・笠松刑務所編 予告私たちが普段なかなか窺い知ることのできない世界。そこにはどんな人たちが暮らしていて、どんな人生を送ってきたのか