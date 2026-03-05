ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は4日目を終えた。藤原碧生（25＝岡山）が4日目2Rを逃げ切り。地元G1初出場で準優進出を決めた。「伸び返す感じもあったし、舟の返りも良かった。足はやっぱり伸び寄りですけど、手前の向きや乗り心地もマシになってきました。もう少し上積みできればいいですね」3枠で迎える準優11R、地元トップルーキーが節イチクラスの伸びで波乱を演出するか。注目だ。