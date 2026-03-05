歌手で俳優の小林旭が５日、大阪・新歌舞伎座で「小林旭コンサート〜マイトガイ、永遠に〜」（６日・同所）のリハーサルを公開。リハーサル後には同公演を皮切りに、２７年１１月の８９歳の誕生日まで、２１カ月をかけて８８カ所を回る「小林旭ＡＫＩＲＡ８８〜マイトガイ、最後の言霊〜八十八ヵ所イベント」の開催を発表した。１１月の誕生日で８８歳、米寿を迎える小林は、過酷な長丁場に挑む理由を「米寿っていうのは、