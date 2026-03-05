カタール産LNGを調達する主な企業イラン情勢の混迷が、火力発電の燃料となる液化天然ガス（LNG）の調達に影響する恐れが出てきた。攻撃を受けたカタールが生産を停止し、海上輸送の要衝ホルムズ海峡も事実上封鎖となったためだ。中東産に一部を頼る電力会社などには痛手。紛争が長期化すれば新たな調達先確保の検討が必要となる。「3、4月の在庫は確保できているが、長期化すれば価格に影響が出る恐れがある」。東京電力ホール