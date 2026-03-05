日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が5日の技術員会後に取材に応じ、今月下旬のU―21日本代表のトルコ遠征、U―19日本代表のウズベキスタン遠征を予定通り実施する方針を示した。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫化する中で「中東情勢に関しては、われわれの専門部署を含めて常にさまざまな情報を収集している。現時点で何かスケジュール変更があるということはない」と説明した。一方でJリーグは7日から