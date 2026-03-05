「第16回地域再生大賞明日をともに創る〜吹き始めた風」で大賞に選ばれた「東シナ海の小さな島ブランド」の山下賢太代表取締役（右）＝5日午後、東京の共同通信本社地方新聞47紙と共同通信が、地域活性化の取り組みを応援する「第16回地域再生大賞明日をともに創る〜吹き始めた風」の表彰式が5日、東京の共同通信本社で開かれた。鹿児島県薩摩川内市の甑島で特産品開発を通して雇用や移住を促進、大賞に輝いた「東シナ海の小