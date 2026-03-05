神奈川・横浜市で2階建てアパートが全焼する火事がありました。建物から勢いよく吹き上がる赤い炎。大量の煙も立ち上り、消防隊が懸命に消火活動にあたっている様子が確認できます。5日午後2時ごろ、横浜市南区で「建物から火が出ている」と近隣住民から119番通報がありました。消防車など30台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、火元の2階建てアパートなどが全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。警